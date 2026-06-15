إسبانيا تواجه الرأس الأخضر في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة للمونديال

أتلانتا-سانا
يستهل المنتخب الإسباني لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره منتخب الرأس الأخضر في السابعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب مرسيدس-بنز بأتلانتا الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتشكل المباراة مواجهة مهمة للمنتخب الإسباني الساعي إلى تحقيق لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة جنوب أفريقيا 2010، مستنداً إلى جاهزية فنية عالية وسجل حافل بالنتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، إذ حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم في 30 مباراة متتالية، حقق خلالها 23 فوزاً و7 تعادلات.
ومن المتوقع أن يتبع الجهاز الفني الإسباني نهجاً حذراً بشأن إشراك الثنائي لامين يامال ونيكو ويليامز العائدين حديثاً إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من إصابات عضلية سابقة، تجنباً للمخاطرة بهما في افتتاح المشوار المونديالي.
وفي المقابل، يدخل منتخب الرأس الأخضر المواجهة مسجلاً ظهوره التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم، بعد مشوار متميز في التصفيات الأفريقية حقق خلاله الفوز في 7 مباريات من أصل 10 وخسر مواجهة واحدة فقط، بما في ذلك تفوقه على منتخبات عريقة كمنتخب الكاميرون.
يشار إلى أن المجموعة الثامنة تضم إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر، كلاً من منتخبي أوروغواي والمملكة العربية السعودية.