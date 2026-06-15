إسبانيا تواجه الرأس الأخضر في افتتاح منافسات المجموعة الثامنة للمونديال

أتلانتا-سانا‏

يستهل المنتخب الإسباني لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، ‏بمواجهة نظيره منتخب الرأس الأخضر في السابعة من مساء اليوم الإثنين، ‏على ملعب مرسيدس-بنز بأتلانتا الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من ‏منافسات المجموعة الثامنة للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا ‏والمكسيك.‏

وتشكل المباراة مواجهة مهمة للمنتخب الإسباني الساعي إلى تحقيق لقب ‏المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة جنوب أفريقيا 2010، مستنداً ‏إلى جاهزية فنية عالية وسجل حافل بالنتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه ‏لويس دي لا فوينتي، إذ حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم في 30 ‏مباراة متتالية، حقق خلالها 23 فوزاً و7 تعادلات.‏

ومن المتوقع أن يتبع الجهاز الفني الإسباني نهجاً حذراً بشأن إشراك الثنائي ‏لامين يامال ونيكو ويليامز العائدين حديثاً إلى التدريبات الجماعية بعد ‏تعافيهما من إصابات عضلية سابقة، تجنباً للمخاطرة بهما في افتتاح ‏المشوار المونديالي.‏

وفي المقابل، يدخل منتخب الرأس الأخضر المواجهة مسجلاً ظهوره ‏التاريخي الأول في نهائيات كأس العالم، بعد مشوار متميز في التصفيات ‏الأفريقية حقق خلاله الفوز في 7 مباريات من أصل 10 وخسر مواجهة ‏واحدة فقط، بما في ذلك تفوقه على منتخبات عريقة كمنتخب الكاميرون.‏

يشار إلى أن المجموعة الثامنة تضم إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر، كلاً ‏من منتخبي أوروغواي والمملكة العربية السعودية.‏