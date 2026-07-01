منتخب سوريا يواجه العراق غداً في التصفيات الآسيوية لمونديال السلة 2027

دمشق–سانا

يستهل منتخب سوريا لسلة الرجال غداً الخميس مشواره في منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، بمواجهة نظيره العراقي عند الساعة الرابعة والنصف مساءً في العاصمة الأردنية عمان.

وأعلنت إدارة المنتخب القائمة النهائية للاعبين المشاركين في اللقاء، وضمت كلاً من: عمر إدلبي، يوسف عبدالله، ميار البلبيسي، عبد الرحمن الكردي، طارق الجابي، دونتي ماكجيل، بلال أطلي، دافيد هرمز، عمر الشيخ علي، يزن حريري، عمر مكناس، كريستيان ماران.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب السوري في إطار سعيه لتعزيز حظوظه في التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات، ولا سيما بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام المنتخب الإيراني في المباراة المؤجلة من النافذة الثانية، رغم خسارته بفارق أربع نقاط.

وأكمل المنتخب السوري تحضيراته الفنية والبدنية للمواجهة من خلال معسكر تدريبي أقامه في الأردن، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني، حقق الفوز في إحداهما، فيما خسر الثانية.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السوري نظيره الإيراني يوم الأحد المقبل في الصالة ذاتها، ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.