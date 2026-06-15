السويد تقسو على تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026‏

مكسيكو-سانا
ألحق المنتخب السويدي بنظيره التونسي خسارة قاسية بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، وذلك في المباراة التي جمعتهما بملعب “بي بي في إيه”، فى المكسيك.
وافتتحت السويد التسجيل مبكراً عن طريق ياسين إياري في الدقيقة 7، ليضيف أليكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يقلص المنتخب التونسي النتيجة عن طريق عمر الرقيق في الدقيقة 43.
وبخطأ من الدفاع التونسي سجل فكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم سجل ماتياس سفانبيرج الهدف الرابع للسويد في الدقيقة 84، قبل أن يسجل ياسين إياري هدفه الثاني بالمباراة، والخامس لمنتخب السويد في الدقيقة 90+6.
وتصدر المنتخب السويدي المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه اليابان، فهولندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد نقطة لكل منهما، ثم المنتخب التونسي رابعاً دون نقاط.