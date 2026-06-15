السويد تقسو على تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026‏

مكسيكو-سانا‏

ألحق المنتخب السويدي بنظيره التونسي خسارة قاسية بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من ‏المجموعة السادسة لكأس العالم 2026، وذلك في المباراة التي جمعتهما بملعب “بي بي في إيه”، ‏فى المكسيك‎.‎

وافتتحت السويد التسجيل مبكراً عن طريق ياسين إياري في الدقيقة 7، ليضيف أليكسندر إيزاك ‏الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يقلص المنتخب التونسي النتيجة عن طريق عمر الرقيق ‏في الدقيقة 43‌.‎

وبخطأ من الدفاع التونسي سجل فكتور جيوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم سجل ‏ماتياس سفانبيرج الهدف الرابع للسويد في الدقيقة 84، قبل أن يسجل ياسين إياري هدفه الثاني ‏بالمباراة، والخامس لمنتخب السويد في الدقيقة 90+6‌‎.

وتصدر المنتخب السويدي المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه اليابان، فهولندا في المركزين الثاني ‏والثالث على التوالي برصيد نقطة لكل منهما، ثم المنتخب التونسي رابعاً دون نقاط‎.‎