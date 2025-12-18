تواصل منافسات دوري الكرة الطائرة للسيدات

طرطوس-سانا

انطلقت في محافظة طرطوس منافسات دوري الكرة الطائرة للسيدات على صالتي نادي السودا ونادي حصين البحر، بمشاركة 10 أندية هي: الشرطة، حطين، إزرع، الجولان، عامودا، دير عطية، سلمية، تلدرا، محردة، والسودا.

وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين وفقاً لنتائج القرعة، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية حطين، سلمية، تلدرا، إزرع، والجولان، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الشرطة، محردة، السودا، دير عطية، وعامودا.

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني، لحساب المجوعة الأولى عن فوز الجولان على حطين 3/2 وسلمية على حطين 3/صفر والجولان على
إزرع 3/ صفر وتلدرا على إزرع 3/صفر.

ولحساب المجموعة الثانية فاز الشرطة على السودا وعلى دير عطية بالنتيجة ذاتها 3/صفر ومحردة على عامودا 3/صفر والسودا على عامودا 3/1.

يشار إلى أن نادي سلمية أحرز لقب بطولة الدوري لثلاثة مواسم متتالية. 

