النواعير يستضيف الشبيبة في ختام ذهاب “فاينال 6” لدوري كرة السلة للرجال

حماة-سانا

تختتم مساء اليوم منافسات مرحلة الذهاب من دور “فاينال 6” لدوري كرة السلة للرجال، بلقاء يجمع فريق النواعير مع ضيفه الشبيبة في صالة غزوان أبو زيد الرياضية بمدينة حماة.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وعينهم على استعادة نغمة الانتصارات وتعويض خسارتهم الأخيرة أمام الكرامة، إذ يدرك النواعير أهمية تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في حجز مقعد بـ “الفاينال 4″، وهو ما سيدفع الفريق للدخول بتركيز عالٍ ورغبة واضحة لكسب نقاط المباراة.

في المقابل، يخوض فريق الشبيبة اللقاء بأريحية أكبر وضغوط أقل بعد تراجع فرصه في المنافسة، الأمر الذي قد يمنح لاعبيه حرية أكبر في التحرك على أرض الملعب وتقديم أداء قوي لمجاراة مضيفهم.

وكان النواعير قد فرض تفوقه على الشبيبة في مواجهتي الدور المنتظم (ذهاباً وإياباً) هذا الموسم، حيث أنهى اللقاء الأول لمصلحته بنتيجة (80-50) نقطة، قبل أن يجدد فوزه في اللقاء الثاني بنتيجة (70-63) نقطة.