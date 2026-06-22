مواجهة مرتقبة بين الأرجنتين والنمسا لتعزيز البداية ‏المثالية في مونديال 2026‏

تكساس-سانا

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يتطلع منتخبا الأرجنتين والنمسا إلى تعزيز بدايتهما ‏المثالية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، عندما ‏يلتقيان عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ملعب “إيه ‏تي آند تي” في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، لحساب ‏الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة‎.‎

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة برصيد ثلاث نقاط، ‏بعد أن استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على نظيره ‏الجزائري بثلاثية نظيفة حملت توقيع قائده ليونيل ميسي، ‏ليواصل “التانغو” سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق ثمانية ‏انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، مكرساً جاهزيته ‏الهجومية والدفاعية العالية، حيث حافظ على نظافة شباكه ‏لـ 356 دقيقة متتالية، مسجلاً 17 هدفاً مقابل استقبال ‏شباكه هدفاً واحداً فقط في لقاءاته الأخيرة‎.‎

وفي المقابل، يدخل المنتخب النمساوي اللقاء برصيد ‏ثلاث نقاط أيضاً وبفارق الأهداف، بعد فوزه الافتتاحي ‏على منتخب الأردن بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة برز ‏فيها ثنائي الهجوم رومانو شميد وماركو أرناوتوفيتش، ‏ليحافظ المنتخب النمساوي على سجله خالياً من الهزائم ‏للمباراة السادسة توالياً، محققاً خمسة انتصارات، وتعادلاً ‏وحيداً، سجل خلالها 13 هدفاً، واستقبلت شباكه ثلاثة ‏أهداف‎.‎

وتكتسب هذه المواجهة، وهي الأولى بين الطرفين منذ ‏لقائهما الودي الأخير في أيار عام 1990، والذي انتهى ‏بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أهمية بالغة في حسم ‏صدارة المجموعة العاشرة، وضمان بطاقة العبور المبكر ‏إلى الدور الثاني، في وقت يتقاسم فيه المنتخبان صدارة ‏المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل منتخبا ‏الأردن والجزائر الترتيب بلا نقاط بانتظار مواجهتهما ‏لحساب الجولة ذاتها‎.‎

وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ‏إدارة هذه المباراة المهمة إلى طاقم تحكيم يقوده الحكم ‏الدولي المصري أمين عمر، في إشارة واضحة إلى ثقة ‏الاتحاد الدولي بخبراته، ولا سيما بعد أدائه المتميز في ‏إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك لحساب الجولة ‏الأولى‎.‎