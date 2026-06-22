مواجهة مرتقبة بين الأرجنتين والنمسا لتعزيز البداية ‏المثالية في مونديال 2026‏

تكساس-سانا
يتطلع منتخبا الأرجنتين والنمسا إلى تعزيز بدايتهما المثالية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، عندما يلتقيان عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ملعب “إيه تي آند تي” في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.
ويدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة برصيد ثلاث نقاط، بعد أن استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة حملت توقيع قائده ليونيل ميسي، ليواصل “التانغو” سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، مكرساً جاهزيته الهجومية والدفاعية العالية، حيث حافظ على نظافة شباكه لـ 356 دقيقة متتالية، مسجلاً 17 هدفاً مقابل استقبال شباكه هدفاً واحداً فقط في لقاءاته الأخيرة.
وفي المقابل، يدخل المنتخب النمساوي اللقاء برصيد ثلاث نقاط أيضاً وبفارق الأهداف، بعد فوزه الافتتاحي على منتخب الأردن بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة برز فيها ثنائي الهجوم رومانو شميد وماركو أرناوتوفيتش، ليحافظ المنتخب النمساوي على سجله خالياً من الهزائم للمباراة السادسة توالياً، محققاً خمسة انتصارات، وتعادلاً وحيداً، سجل خلالها 13 هدفاً، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.
وتكتسب هذه المواجهة، وهي الأولى بين الطرفين منذ لقائهما الودي الأخير في أيار عام 1990، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أهمية بالغة في حسم صدارة المجموعة العاشرة، وضمان بطاقة العبور المبكر إلى الدور الثاني، في وقت يتقاسم فيه المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يتذيل منتخبا الأردن والجزائر الترتيب بلا نقاط بانتظار مواجهتهما لحساب الجولة ذاتها.
وأسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدارة هذه المباراة المهمة إلى طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي المصري أمين عمر، في إشارة واضحة إلى ثقة الاتحاد الدولي بخبراته، ولا سيما بعد أدائه المتميز في إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك لحساب الجولة الأولى.