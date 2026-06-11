افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك.. عروض فنية استثنائية ورقم تاريخي

مكسيكو سيتي-سانا



أعلن رسمياً عن افتتاح كأس العالم FIFA 2026™ لكرة القدم في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي بحفل افتتاح مبهر تداخلت فيه الثقافة المكسيكية مع روح كرة القدم، وتخللته العديد من العروض الفنية الرائعة.



وتميز الحفل بأجواء لاتينية وعروض موسيقية استثنائية لكبار النجوم مثل “شاكيرا” و”جي بالفين”.



ودخل بذلك استاد “أزتيكا” التاريخ مجدداً بكونه أول ملعب يستضيف 3 مباريات افتتاحية لكأس العالم (بعد نسختي 1970 و1986).