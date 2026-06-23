الجزائر تنعش آمالها بالتأهل للدور الثاني من كأس العالم بفوزها على ‏الأردن

كاليفورنيا-واشنطن-سانا‏

حقق المنتخب الجزائري فوزاً صعباً على نظيره الأردني بنتيجة 2-1 بكأس ‏العالم 2026، في المباراة التي جمعتهما في ملعب “ليفاي” في منطقة خليج ‏سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من ‏منافسات المجموعة العاشرة.‏

وافتتح الأردن التسجيل عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن ‏يدرك نذير بن بوعلي التعادل للجزائر في الدقيقة 69، وأهدى أمين جويري ‏منتخب بلاده الجزائر الفوز في الدقيقة 82.‏

وضمنت الأرجنتين تأهلها إلى الدور 32 بعدما حلت بصدارة المجموعة ‏العاشرة برصيد 6 نقاط، وحلت النمسا والجزائر في المركزين الثالث ‏والرابع على التوالي برصيد 3 نقاط لكل فريق.‏