الجزائر تنعش آمالها بالتأهل للدور الثاني من كأس العالم بفوزها على ‏الأردن

كاليفورنيا-واشنطن-سانا
حقق المنتخب الجزائري فوزاً صعباً على نظيره الأردني بنتيجة 2-1 بكأس العالم 2026، في المباراة التي جمعتهما في ملعب “ليفاي” في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.
وافتتح الأردن التسجيل عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 36، قبل أن يدرك نذير بن بوعلي التعادل للجزائر في الدقيقة 69، وأهدى أمين جويري منتخب بلاده الجزائر الفوز في الدقيقة 82.
وضمنت الأرجنتين تأهلها إلى الدور 32 بعدما حلت بصدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، وحلت النمسا والجزائر في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 3 نقاط لكل فريق.