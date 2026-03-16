تشرين والوحدة يتعادلان في ختام الجولة الـ 14 للدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا

تعادل فريقا تشرين والوحدة سلباً اليوم، في ختام الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب اللاذقية البلدي.

وكانت الجولة الـ 14 انطلقت أمس الأول، حيث حقق أهلي حلب فوزاً ثميناً على جبلة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعثر دمشق الأهلي على أرضه أمام حطين بهدف وحيد، وفاز الطليعة على ضيفه الحرية بهدف دون رد.

كما فاز أمس الفتوة على خان شيخون بخمسة أهداف مقابل هدفين، وخيّم التعادل السلبي على لقاء حمص الفداء والجيش، بينما فاز، في وقت سابق اليوم، الكرامة على الشعلة بهدفين دون مقابل، وتعادل الشرطة وأمية بهدفين لكل منهما.

وفي ختام الجولة الـ 14 استمر أهلي حلب بالصدارة برصيد 35 نقطة، يليه الوحدة 30 نقطة ثم حمص الفداء 27 نقطة وحطين 25 نقطة والطليعة 23 نقطة وتشرين 21 نقطة والجيش 20 نقطة والكرامة 19 نقطة والفتوة 16 نقطة ودمشق الأهلي والحرية والشرطة بـ 14 نقطة لكل فريق، وجبلة وخان شيخون بـ 9 نقاط لكليهما وأمية والشعلة بـ 8 نقاط.