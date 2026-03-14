أتليتيكو مدريد ينفرد بالمركز الثالث في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

واصل أتليتيكو مدريد صحوته في الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق فوزه الرابع على التوالي، بفوزه على جاره خيتافي 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في المرحلة الثامنة والعشرين.

هدف اللقاء الوحيد سجله مبكراً المدافع الدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا في الدقيقة الثامنة، فيما لعب خيتافي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55، إثر طرد مدافعه الدولي المغربي عبد الكبير عبقار.

واستغل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني تعثر شريكهم السابق في المركز الثالث فياريال أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1 في افتتاح المرحلة، فابتعدوا عنه بفارق نقطتين في برصيد 57 نقطة.

في المقابل، توقفت صحوة خيتافي عند انتصارين متتاليين، وتعرض للخسارة الثالثة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام أتليتيك بلباو.