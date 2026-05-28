لندن تستضيف حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية

زيوريخ-سانا

أعلن منظمو جوائز الكرة الذهبية اليوم الخميس، أن الحفل سيقام في مدينة لندن للمرة الأولى، وذلك في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول المقبل، تزامناً مع الذكرى السبعين لتأسيس الجائزة.

وتعتبر جائزة الكرة الذهبية، التي أنشأتها مجلة فرانس فوتبول عام 1956، الجائزة الفردية الأعلى مكانة في عالم كرة القدم.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا): إن قرار إقامة النسخة السبعين في لندن جاء تكريماً للعبقري الإنكليزي ستانلي ماثيوز، الذي أصبح أول فائز بالجائزة قبل سبعة عقود.

وأضاف اليويفا: “من خلال تنظيم النسخة السبعين في العاصمة الإنكليزية، تواصل جائزة الكرة الذهبية توسعها وتعزز مكانتها كعلامة تجارية مرموقة عالمياً”.

وكان جناح باريس سان جيرمان أوصمان ديمبلي ولاعبة برشلونة أيتانا بونماتي هما الفائزان بالجائزة في فئتي الرجال والسيدات لعام 2025.