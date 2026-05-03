مانشستر يونايتد يحجز بطاقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا

لندن- سانا

حجز مانشستر يونايتد مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على غريمه ليفربول 3- 2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان المان يونايتد المبادر بالتسجيل من خلال هدف مبكر، حمل توقيع ماتيوس كونيا في الدقيقة السادسة، وبعد 8 دقائق عزز بينيامين سيسكو تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني، وانتفض ليفربول في الشوط الثاني، وقلص الفارق في الدقيقة الـ 47 عن طريق دومينيك سوبوسلاي، وفي الدقيقة الـ 56 تمكن جاكبو من تسجيل هدف التعادل، لكن اليونايتد استعاد تقدمه مجدداً في الدقيقة الـ 77 عن طريق كوبي ماينو، لتنتهي المباراة بفوز مستحق وعودة سريعة لأهم البطولات الأوروبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المرتبة الرابعة.