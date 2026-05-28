غوردون يصل برشلونة لإجراء الفحوص الطبية قبل الإعلان الرسمي

photo 2026 05 28 21 44 06 غوردون يصل برشلونة لإجراء الفحوص الطبية قبل الإعلان الرسمي

مدريد-سانا

وصل المهاجم الإنكليزي أنتوني غوردون إلى برشلونة، للخضوع للفحوصات الطبية قبل إتمام انتقاله رسمياً إلى النادي الإسباني قادماً من نيوكاسل يونايتد، مقابل 80 مليون يورو.

وحسب وسائل إعلامية، فإن عقد غوردون مع نيوكاسل يمتد لأربع سنوات مقبلة، بعد انضمامه للفريق في 2023، لكن نيوكاسل فشل في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز 12 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وعرضت قناة “سكاي سبورتس” لقطات لغوردون الذي يبلغ 25 عاماً، وهو يستقل طائرة خاصة، وقالت: إن الإعلان عن الصفقة قد يصدر غداً الجمعة أو مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الموسم المنصرم الأفضل في مسيرة غوردون، بعد أن سجل 17 هدفاً مع نيوكاسل في جميع المسابقات، بما في ذلك 10 أهداف في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو ضمن تشكيلة منتخب إنكلترا المشاركة في كأس العالم.

ارتفاع وتيرة المنافسات في التجمع الثاني لدوري كرة اليد للرجال
أهلي حلب يفوز على الكرامة في نصف نهائي دوري كرة السلة للرجال
شتوتغارت يحرز لقب كأس ألمانيا
اختتام بطولة الجمهورية لألعاب القوى للأشبال والشبلات
برشلونة يتعاقد مع حمزة عبد الكريم كأول لاعب مصري يلعب في النادي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك