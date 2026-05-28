غوردون يصل برشلونة لإجراء الفحوص الطبية قبل الإعلان الرسمي

مدريد-سانا

وصل المهاجم الإنكليزي أنتوني غوردون إلى برشلونة، للخضوع للفحوصات الطبية قبل إتمام انتقاله رسمياً إلى النادي الإسباني قادماً من نيوكاسل يونايتد، مقابل 80 مليون يورو.

وحسب وسائل إعلامية، فإن عقد غوردون مع نيوكاسل يمتد لأربع سنوات مقبلة، بعد انضمامه للفريق في 2023، لكن نيوكاسل فشل في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز 12 في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وعرضت قناة “سكاي سبورتس” لقطات لغوردون الذي يبلغ 25 عاماً، وهو يستقل طائرة خاصة، وقالت: إن الإعلان عن الصفقة قد يصدر غداً الجمعة أو مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الموسم المنصرم الأفضل في مسيرة غوردون، بعد أن سجل 17 هدفاً مع نيوكاسل في جميع المسابقات، بما في ذلك 10 أهداف في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو ضمن تشكيلة منتخب إنكلترا المشاركة في كأس العالم.