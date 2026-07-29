ليفربول يضع الفرنسي برادلي باركولا هدفه الأول لتعويض رحيل نجمه محمد صلاح

41b8490a d950 4f93 8b96 ليفربول يضع الفرنسي برادلي باركولا هدفه الأول لتعويض رحيل نجمه محمد صلاح

لندن-سانا

يضع نادي ليفربول الإنكليزي الجناح الفرنسي برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان، أولوية في تعاقداته للموسم الجديد لتعويض رحيل نجمه محمد صلاح.

وذكرت صحيفة “ذا أثليتك” البريطانية، أن الدولي الفرنسي يُعدّ الهدف الأول والوحيد لإدارة النادي، ولا سيما بعد أن أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي وارتداء قميص الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، حدّد القيمة السوقية لباركولا بنحو 145 مليون جنيه إسترليني، في حين يستعد ليفربول لتقديم عرض يقارب 100 مليون، مستنداً إلى رفض اللاعب تجديد عقده الذي تبقى منه عامان، وإصراره على الانتقال إلى النادي الإنكليزي.

وشارك باركولا في 49 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 13هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة، مساهماً في تتويج باريس سان جيرمان بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

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