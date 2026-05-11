اللجنة البارالمبية الوطنية السورية توقع اتفاقيتي تعاون رياضي مع اتحادي المبارزة والدراجات

دمشق-سانا

وقعت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية اتفاقيتي تفاهم وتعاون رياضي مشترك مع اتحادي المبارزة والدراجات، اليوم الإثنين، وذلك في مقر وزارة الرياضة والشباب بدمشق، في إطار تطوير الرياضات البارالمبية وتعزيز الشراكة الوطنية، بما يخدم اللاعبات واللاعبين من ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات السورية.

وتركز الاتفاقيتان على تنظيم مسابقات بارالمبية ضمن الأجندة السنوية للبطولات الرسمية، سواء كانت على مستوى الجمهورية أو على مستوى المحافظات، بما يسهم في تطوير مستوى الرياضة البارالمبية.

ووفقاً للاتفاقيتين سيتم تشكيل لجان فنية مهمتها الإشراف على إدارة شؤون المنتخبات الوطنية وإدارة شؤون المسابقات، وتحديد التجهيزات الرياضية المناسبة، وتوفير أماكن التدريب والمنافسات.

وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية السورية الدكتور مصباح جعفر، أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو نشر ثقافة الرياضة البارالمبية وبناء منتخبات وطنية قادرة على المنافسة قارياً ودولياً، مبيناً أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة فعلية نحو شراكات استراتيجية بين اللجنة والاتحادات الرياضية.

وأشار جعفر إلى أن اللجنة تمتلك الخبرة في مجال الرياضة البارالمبية، في حين تمتلك الاتحادات الخبرة الفنية والتخصصية، لذلك فإن هذه الاتفاقيات ستعمل على توحيد هذه الإمكانات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنجاز الرياضي.

ومن المقرر أن يتم غداً وبعد غد توقيع اتفاقيتين بين اللجنة البارالمبية الوطنية السورية واتحاد كرة الطاولة، واتحاد الريشة الطائرة.

