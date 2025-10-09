فنلندا تتجاوز ليتوانيا وتحافظ على حظوظها بالتأهل إلى كأس العالم

هلسنكي-سانا

حافظت فنلندا على حظوظها في التأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على ضيفتها ليتوانيا بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية.

وتقدم المنتخب الليتواني أولاً عبر اللاعب بيوس سيرفيس في الدقيقة الخامسة والعشرين، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف عادل كالمان في الدقيقة الثامنة والأربعين، ودون آدم مارخييف هدف الفوز لفنلندا عند الدقيقة الخامسة والخمسين.

وبهذا الفوز رفع منتخب فنلندا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات، فيما احتل منتخب ليتوانيا المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

