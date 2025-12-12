فيورنتينا الإيطالي يتجاوز دينامو كييف الأوكراني في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم

عواصم-سانا

تغلب فيورنتينا الإيطالي على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

افتتح مويز كين التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة الـ 18، وأدرك الضيوف التعادل عبر ميكولا ميخايلينكو في الدقيقة الـ 55، وتمكن مهاجم فيورنتنيا البرت غودموندسون من خطف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 74.

بهذا الفوز صعد فيورنتينا للمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد دينامو كييف عند 3 نقاط في المركز الـ29.

وفي باقي المباريات، فاز أيك أثينا اليوناني على سامسونسبور التركي 2-1، و رايو فاليكانو الإسباني على جاغليلونيا البولندي 2-1.

