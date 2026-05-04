تشيلسي يسقط أمام نوتينغهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

لندن-سانا

تلقى نادي تشيلسي خسارة قاسية من ضيفه نوتينغهام فورست بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نوتينغهام عن طريق تايوو أونيي في الدقيقة الـ2، قبل أن يضيف إيجور خيسوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ15، ليعود أونيي ويسجل الثالث لفريقه في الدقيقة الـ52، وقلص بيدرو النتيجة لتشيلسي بهدف وحيد في الدقيقة الـ93.

وتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة 49 في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، بينما ارتفع رصيد نوتينغهام فورست إلى 42 نقطة في المركز الـ16.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، ومن المقرر أن تقام في الـ 16 من الشهر الحالي على ملعب “ويمبلي”.