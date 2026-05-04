ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز ريال مدريد على مضيفه إسبانيول 2-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل لريال مدريد لاعبه البرازيلي فينيسيوس هدفين في الدقيقتين 55 و66.

وبهذا الفوز تأجل تتويج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقد تكون نتيجة لقاء الكلاسيكو بين برشلونة المتصدر وريال مدريد الوصيف الأسبوع المقبل في الكامب نو حاسمة، فإما يُتوّج برشلونة باللقب وإما يحافظ ريال على أمله الضئيل في المراحل الأخيرة وإحراز اللقب.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري بـ77 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر (88 نقطة).