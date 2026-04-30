اختتام بطولة الجمهورية للمبارزة لفئتي العموم وتحت الـ 20 عاماً

دمشق-سانا

اختتمت في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق منافسات بطولة الجمهورية للمبارزة لفئتي العموم وتحت الـ 20 عاماً.

وفاز بالبطولة بفئة العموم مهند الشيخ سعد بسلاح الفلوريه، ويوسف أزمشلي بسلاحي السابر والآيبيه.

وفي منافسات السيدات للفئة ذاتها، فازت نجلاء شرقي بسلاحي الفلوريه والسابر، بينما أحرزت شهد أحمد المركز الأول في سلاح الآيبيه.

وفي فئة تحت الـ 20 عاماً، فاز محمد زين عربش بسلاح الفلوريه وراشد العوض بسلاح السابر وحيدر رزق بسلاح الآيبيه، بينما فازت بمنافسات الإناث للفئة ذاتها، جنى شرتوخ وغزل الدبيات ونور رزق على التوالي بالفلوريه والسابر والآيبيه.

يشار إلى أنه شارك بالبطولة 67 لاعباً ولاعبة، مثلوا معظم المحافظات.

الرباع السوري قسورة جغيلي يحرز المركز الرابع في بطولة العالم للشباب في البيرو
غاياردو يعلن استقالته من تدريب ريفر بليت الأرجنتيني
مديرية الرياضة والشباب باللاذقية تواصل إعادة تأهيل الملعب البلدي
بمشاركة فئات عمرية مختلفة.. محافظة حمص تنظم بطولة للجمباز
اللاعب محمد عزيزة يتوج بلقب بطولة الجمهورية للبلياردو 10 كرات
