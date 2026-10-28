شادي عيسى يتألق في ناغويا اليابانية ويحطم رقمين سوريين في القوة البدنية البارالمبية

دمشق-سانا

سجل لاعب منتخب سوريا البارالمبي في القوة البدنية شادي عيسى إنجازاً رياضياً سورياً جديداً بإحرازه الميدالية البرونزية في بطولة آسيا البارالمبية التي أقيمت مؤخراً في مدينة ناغويا اليابانية ضمن منافسات وزن 88 كغ وسط مشاركة نخبة من أبطال القارة الآسيوية.

وذكرت صفحة اللجنة البارالمبية الوطنية السورية على فيسبوك أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة البطل السوري الذي أكد حضوره على منصة التتويج الآسيوية ونجح في تحطيم رقمين سوريين في منافسات القوة البدنية ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الرياضة البارالمبية السورية.

وسبق للبطل شادي عيسى أن سجل أرقاماً سورية قياسية عام 2022 وعام 2025 .

وتحمل برونزية ناغويا أهمية خاصة للرياضة السورية لما تمثله من حضور تنافسي على المستوى الآسيوي ودافع لمواصلة العمل والإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وتتواصل التحضيرات بإشراف اللجنة البارالمبية الوطنية السورية بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للبطل شادي عيسى استعداداً للمنافسة في بطولة كأس العالم المقررة في البحرين والدورة العربية في مصر وبطولة فزاع الدولية في دبي عام 2027 سعياً إلى تحقيق إنجازات جديدة.