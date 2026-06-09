صراع أوروبي إفريقي يشعل حسابات المجموعة الثانية عشرة في مونديال 2026

دمشق-سانا

تعد المجموعة الثانية عشرة من نهائيات كأس العالم 2026، والتي تضم منتخبات إنكلترا وكرواتيا وغانا وبنما، واحدة من المجموعات القوية التي تجمع بين عراقة التكتيك الأوروبي، والسرعة والقوة البدنية الإفريقية، إلى جانب الطموح اللاتيني المتجدد.

ويدخل المنتخب الإنكليزي “الأسود الثلاثة” منافسات هذه المجموعة كمرشح بارز لنيل الصدارة، متسلحاً بكتيبة من النجوم الساطعة في الدوري الأقوى عالمياً، وطموحه الكبير لمعانقة المجد المونديالي مجدداً.

إلا أن الصدارة الإنكليزية ستصطدم بالخبرة العميقة والانضباط الصارم لمنتخب كرواتيا (الناري)، وصيف بطل العالم 2018، وصاحب المركز الثالث في مونديال 2022، والذي يسعى بقيادة حرسه القديم وجيله الشاب إلى إثبات قدرته المستمرة على مقارعة كبار اللعبة، والذهاب بعيداً في الأدوار الإقصائية.

من جانبه، يتطلع منتخب غانا “النجوم السوداء” إلى إعادة بريق الكرة الغانية والإفريقية في المحافل الدولية، معتمداً على السرعات الفائقة لنجومه والاندفاع البدني القوي الذي ميزه تاريخياً كواحد من أعتى المنتخبات الإفريقية.

وفي المقابل، يبرز منتخب بنما كفريق طموح من قارة أمريكا الشمالية يسعى لتفجير المفاجآت، وإرباك حسابات المجموعة، مستنداً إلى تنظيمه الجماعي وحماسه العالي لترك بصمة تاريخية في هذه النسخة الاستثنائية.

ووفقاً للجدول الرسمي المعتمد، تستهل المجموعة الثانية عشرة منافساتها يوم الأربعاء الـ 17 من حزيران 2026 بقمة أوروبية نارية تجمع بين إنكلترا وكرواتيا عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، تليها يوم الخميس الـ 18 من حزيران مواجهة غانا وبنما في تمام الساعة الثانية صباحاً، وفي الجولة الثانية التي تقام يوم الثلاثاء الـ 23 من حزيران، يلتقي منتخبا إنكلترا وغانا عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، بينما يصطدم منتخب كرواتيا بنظيره البنمي في الساعات الأولى من فجر الأربعاء الـ 24 من حزيران عند الساعة الثانية صباحاً.

وتختتم المجموعة مبارياتها في جولة حاسمة وموحدة التوقيت ليل الأحد الـ 28 من حزيران في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، حيث تواجه إنكلترا منتخب بنما، بالتزامن مع الصدام الأفرو-أوروبي بين كرواتيا وغانا لتحديد المتأهلين رسمياً.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في الـ 11 من حزيران الجاري، في أول نسخة تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.