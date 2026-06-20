مواجهة قوية تجمع هولندا والسويد في الجولة الثانية لكأس العالم 2026

هيوستن-سانا

يلتقي منتخبا هولندا والسويد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، في مباراة قمة عن المجموعة السادسة ضمن بطولة كأس العالم 2026 تجمعهما في مدينة هيوستن الأمريكية.

ويدخل المنتخب السويدي المباراة منتشياً بفوزه الكبير على منتخب تونس بخماسية مقابل هدف واحد خلال مستهل مبارياته في البطولة، وتخوض السويد هذه المباراة من موقع القوة بعد أن احتلت صدارة المجموعة السادسة بثلاث نقاط كاملة، لتُظهر بذلك قدرةً هجومية لافتة وصلابةً دفاعية واضحة.

ويطمح المنتخب الهولندي بتحقيق انتصاره الأول الاقتراب من العبور إلى الدور التالي ،حيث فرط في نقطتين ثمينتين في الجولة الأولى بعد تعادله المتأخر مع نظيره الياباني 2/2 لتكتفي بنقطة واحدة وتتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب وتعد مباراة اليوم اختباراً حقيقياً لقدرة الطواحين الهولندية على تصحيح مسارها وإعادة الاعتبار لحساباتها في البطولة.