منتخب سوريا الأول بكرة القدم يلتقي نظيره البيلاروسي ودياً في حزيران القادم

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عن خوض منتخب سوريا الوطني الأول للرجال لقاءً ودياً بكرة القدم أمام نظيره البيلاروسي، وذلك في الخامس من شهر حزيران القادم في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وتأتي هذه المباراة ضمن أيام “الفيفا” الدولية، وفي إطار برنامج تحضيرات منتخب سوريا للاستحقاقات القادمة، حيث يسعى الكادر الفني بقيادة الإسباني خوسيه لانا إلى اختبار جاهزية اللاعبين ورفع مستوى الانسجام الفني والبدني، وزيادة الاحتكاك مع مدارس كروية أوروبية متنوعة.

وكان منتخب سوريا الأول قد اختتم مؤخراً مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2027، محققاً نتائج إيجابية وضعته في المسار الصحيح للتطوير الفني المنشود.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت في تشرين الثاني من عام 2022، وانتهت حينها لصالح المنتخب البيلاروسي بهدف دون رد.