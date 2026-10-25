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الشيباني: الاتفاق على تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة وتوسيع التعاون

الوزير الشيباني الشيباني: الاتفاق على تفعيل اللجنة السورية البحرينية المشتركة وتوسيع التعاون
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني-سانا

 المنامة-سانا
 
أعلن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني الاتفاق مع الجانب البحريني على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة ومراجعة الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب توسيع التعاون المصرفي، وتبادل الخبرات، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة البحرينية المنامة.
 
وقال الشيباني عبر منصة «X» اليوم الأحد: “تشرفت خلال زيارتي لمملكة البحرين الشقيقة بلقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومعالي وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني، حيث نقلت لجلالته تحيات فخامة الرئيس أحمد الشرع”.
 
وأوضح الشيباني أن المباحثات تناولت تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن شكره وتقديره لوزير الخارجية البحريني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وتطلعه إلى مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

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