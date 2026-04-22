حمص الفداء يستقبل الوحدة في قمة مثيرة ضمن منافسات دوري كرة السلة للرجال

حمص-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة السلة السورية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم إلى صالة غزوان أبو زيد في مدينة حمص، التي ستكون مسرحاً لموقعة مثيرة تجمع بين حمص الفداء وضيفه الوحدة، في لقاء يحمل شعار “الصدارة ورد الاعتبار”.

ويدخل “أصحاب الأرض” اللقاء وهم في أفضل حالاتهم الفنية والذهنية، متسلحين بعاملي الأرض والجمهور، وطموح رد الاعتبار من خسارة لقاء الذهاب الذي انتهى لصالح الوحدة بفارق 20 نقطة بواقع (86-66)، حيث يسعى الفداء من خلال الفوز اليوم إلى دخول منافسات “الفاينال” بمعنويات عالية.

في المقابل، يشد فريق الوحدة الرحال إلى حمص مدركاً حجم الصعوبات التي تنتظره، لكنه يدخل المواجهة بعزيمة كبيرة، فالفوز يعني تضييق الخناق على المتصدر ومواصلة الزحف نحو القمة، معتمداً على خبرة لاعبيه في حسم المواعيد الكبرى وقدرتهم على امتصاص حماس المنافس.

ويتصدر حمص الفداء الترتيب بـ 24 نقطة من 14 مباراة، يليه النواعير بـ 23 نقطة من 13 مباراة.

