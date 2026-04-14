منتخبات سوريا باشرت التحضير النهائي لدورة الألعاب الرياضية الآسيوية الشاطئية السادسة

سانيا-الصين-سانا

باشرت البعثة الرياضية السورية تحضيراتها النهائية لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة، المقامة في جزيرة سانيا الصينية من الـ 22 ولغاية الـ 30 من نيسان الحالي.

وفي التفاصيل وبعد وصول البعثة إلى الصين، بدأت المنتخبات التدريب صباح اليوم الثلاثاء، حيث بدأ منتخب المصارعة المشارك بالبطولة معسكره التدريبي، وشارك مع عدة منتخبات مشاركة بالبطولة، في حصة تدريبية شهدت عدة مباريات ودية.

ويشارك منتخبنا بمنافسات المصارعة باللاعبين أنس الخالدي ومحمد العبيد وخالد الرفاعي وأنور شرقاوي.

كما تدرب منتخب الجوجيستو على الشاطئ الذي سيستضيف المنافسات، ويتألف منتخبنا من اللاعبين تامبي عمر وإبراهيم سطاس واللاعبة ناديا عساف، فيما يصل اللاعب المحترف إبراهيم نصيرات إلى الصين يوم الأحد القادم لينضم إلى المنتخب قادماً من الكويت.

أما منتخب سوريا للكرة الطائرة الشاطئية، فقد تدرب بالملعب المعتمد للدورة، في حصة تدريبية مشتركة مع المنتخب اللبناني، ويتألف منتخبنا بفئة الرجال من اللاعبين كتيبة البيريني وعروة السقا، فيما يتألف منتخب السيدات من اللاعبتين ماغي الشيخ ولويزا موسى.

من جهة أخرى، أجرى منتخبنا برياضة الكبادي تدريباً استعدادياً، وضم اللاعبين واللاعبات لجين عز الدين وليث الخراط وسمير براكنة ونور عز الدين والمؤيد بالله القدسي ولؤي سنطحية ومحمد هيثم الحلاق ورؤى الصالحي وساندرا عبيد وغفران التركي وميرا ملص وعماد موسى.

وواصل منتخب الأكواثلون تنفيذ البرنامج التدريبي المعتمد سابقاً حتى موعد المنافسات الرسمية، ويشارك الأكواثلون باللاعبين إيهاب خلوف وسيزر شومري.

أما منتخب السباحة فيواصل تدريباته حسب البرنامج الموضوع منذ بداية التحضير بدمشق على فترتين صباحية ومسائية، وستشارك سباحتنا بالدورة بالسباحين أسامة طرابلسي وكنان غريب (سباحة طويلة لمسافة 5 كم).