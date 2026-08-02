“الكاف” يحدد موعد إجراء قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي



القاهرة-سانا



حدد الاتحاد الإفريقي “كاف” موعد إجراء قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي للموسم الجديد 2026-2027.



وتقررت إقامة مراسم القرعة يوم 6 آب المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.



وجاء تحديد الموعد بعد الانتهاء من فترة تسجيل الأندية واعتماد القوائم النهائية للفرق المشاركة من قبل الاتحادات الوطنية، تمهيداً لانطلاق المنافسات القارية.



وكان نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي قد توج بدوري أبطال إفريقيا 2026، كما أحرز اتحاد الجزائر الجزائري بطل نسخة 2026 بكأس الكونفدرالية للعام 2026.