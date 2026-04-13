نتائج جيدة لمنتخب طرطوس للملاكمة في بطولة الجمهورية للشباب

طرطوس-سانا

حقق منتخب طرطوس للملاكمة لفئة الشباب، نتائج جيدة في بطولة الجمهورية، التي استضافتها صالة الجلاء الرياضية بدمشق مؤخراً، بنيله ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدرب منتخب سوريا للملاكمة ميسر سعد، أن منتخب طرطوس يحضر للبطولة، عبر معسكر تدريبي استمر لمدة شهر ونصف، حيث شارك بستة لاعبين ضمن منافسات قوية ضمت نخبة من لاعبي المحافظات.

وعبّر اللاعبان علي محمد حمود، المتوج بذهبية وزن 48 كغ، وغيث الحلقي صاحب فضية وزن 67 كغ عن سعادتهما بهذا الإنجاز، الذي تحقق نتيجة الالتزام بالتدريبات، منوهين بالوقت ذاته بالدور الكبير والمحفز للمدرب.

وتعكس النتائج الجيدة لمنتخب طرطوس في البطولة تطور رياضة الملاكمة في المحافظة، والاهتمام المتزايد بصقل المواهب الشابة، بما يسهم في تعزيز حضورها على مستوى البطولات الوطنية والدولية.