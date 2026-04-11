المرحلة النهائية لبطولة دمشق للشطرنج تواصل منافساتها

0P3A8109 المرحلة النهائية لبطولة دمشق للشطرنج تواصل منافساتها

دمشق-سانا

تتواصل في مدينة الشباب بدمشق منافسات المرحلة النهائية لبطولة دمشق للشطرنج، التي تنظمها اللجنة الفنية للعبة بإشراف مديرية الرياضة والشباب، وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

ويشارك في البطولة اللاعبون واللاعبات، الذين تأهلوا من المراحل التمهيدية الثلاث التي سبقت المرحلة النهائية.

وتقام المنافسات وفق النظام السويسري على مدار تسع جولات، بواقع جولة واحدة يومياً، بزمن 90 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.

وتأتي البطولة في إطار الاستعداد للمشاركة ببطولة الجمهورية، التي ستقام خلال الفترة القادمة.

0P3A8110 المرحلة النهائية لبطولة دمشق للشطرنج تواصل منافساتها
0P3A8091 المرحلة النهائية لبطولة دمشق للشطرنج تواصل منافساتها
0P3A8103 المرحلة النهائية لبطولة دمشق للشطرنج تواصل منافساتها
0P3A8108 المرحلة النهائية لبطولة دمشق للشطرنج تواصل منافساتها
