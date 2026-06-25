كوت ديفوار يبحث عن بطاقة التأهل وكوراساو يأمل بانتصار الفرصة الأخيرة بكأس العالم 2026

فيلادلفيا-سانا

يلتقي منتخبا كوت ديفوار (ساحل العاج)، وكوراساو عند الحادية عشرة من ليلة اليوم الخميس بتوقيت دمشق، على ملعب فيلادلفيا بالولايات المتحدة، في مواجهة حاسمة لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويدخل المنتخب الإيفواري اللقاء وفي جعبته 3 نقاط وضعته في المركز الثاني خلف ألمانيا المتصدرة، حيث يتطلع “الأفيال” إلى تحقيق الفوز أو التعادل لضمان العبور الرسمي إلى الأدوار الإقصائية، والبناء على معنوياتهم العالية رغم الخسارة الصعبة في الجولة الماضية أمام المانشافت (1-2) بعد تقدمهم أولاً، مستندين إلى فوزهم الافتتاحي الثمين على الإكوادور بهدف دون رد.

وفي المقابل، يتمسك منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالمونديال، بآماله الضعيفة في التأهل، حيث يمتلك نقطة واحدة في رصيده جناها من تعادل سلبي ثمين أمام الإكوادور في الجولة السابقة، أعاد له التوازن نسبياً بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام ألمانيا بنتيجة (1-7).

وسيكون منتخب كوراساو مطالباً بتحقيق انتصار تاريخي الليلة لرفع رصيده إلى 4 نقاط والدخول في حسابات التأهل المعقدة، بينما يكفي كوت ديفوار التعادل للوصول إلى النقطة الرابعة وتأمين الوصافة بشكل مباشر، بغض النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة والتي تجمع ألمانيا والإكوادور.

يشار إلى أن ألمانيا تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها كوت ديفوار بـ 3 نقاط، ثم الإكوادور وكوراساو بنقطة واحدة لكل منهما.