تركيا تتأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة

thumbs b c fbe84eb166e2cc7395a32c8e5b008bd4 تركيا تتأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة

ريغاسانا

لحق المنتخب التركي بنظيره الألماني إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره اليوناني بنتيجة 94-68 نقطة.

وتقدمت تركيا على اليونان في الأرباع الأربعة للمباراة بواقع 26-16، 23-15، 23-20، 22-17، ليحسم المباراة لصالحه بفارق 26 نقطة.

المنتخب التركي قدم أداء مميزاً خلال البطولة دون أي خسارة حتى وصوله إلى المباراة النهائية، وفاز في دور ثمن النهائي على السويد، ثم على بولندا في ربع النهائي، قبل أن يحقق الفوز الأخير على اليونان في الدور نصف النهائي.

وتواجه تركيا نظيرتها ألمانيا في المباراة النهائية، في حين تلعب اليونان وفنلندا لتحديد المركز الثالث.

التعادل يحسم لقاءي تشرين والشعلة والكرامة والشرطة في دوري الرجال لكرة القدم
الملاكم الدولي دياب دبشة يمثل سوريا في بطولات الملاكمة الاحترافية
مباراة صعبة لريال مدريد أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
بمشاركة 32 نادياً… انطلاق بطولة كأس العالم للأندية غداً
منتخبنا الوطني للناشئات يحرز المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك