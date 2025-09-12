تركيا تتأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة

ريغاسانا

لحق المنتخب التركي بنظيره الألماني إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره اليوناني بنتيجة 94-68 نقطة.

وتقدمت تركيا على اليونان في الأرباع الأربعة للمباراة بواقع 26-16، 23-15، 23-20، 22-17، ليحسم المباراة لصالحه بفارق 26 نقطة.

المنتخب التركي قدم أداء مميزاً خلال البطولة دون أي خسارة حتى وصوله إلى المباراة النهائية، وفاز في دور ثمن النهائي على السويد، ثم على بولندا في ربع النهائي، قبل أن يحقق الفوز الأخير على اليونان في الدور نصف النهائي.

وتواجه تركيا نظيرتها ألمانيا في المباراة النهائية، في حين تلعب اليونان وفنلندا لتحديد المركز الثالث.