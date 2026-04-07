الكرامة يواجه حمص الفداء في سهرة سلوية مرتقبة ضمن منافسات الدوري

حمص-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة السلة السورية اليوم نحو سهرة سلوية ممتعة، تجمع الكرامة وحمص الفداء، ضمن منافسات الدوري السوري لأندية الدرجة الأولى للرجال، في مواجهة مرتقبة تتسم كالعادة بالإثارة والندية واللمحات الفنية الجميلة، والسعي الدائم لزعامة السلة الحمصية.

ويدخل نادي الكرامة اللقاء واضعاً نصب عينيه هدفاً مزدوجاً، يتمثل في تعويض خسارته الأخيرة أمام الوحدة ومصالحة جماهيره، إضافة إلى رد الدين لجاره الذي نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (81-65).

في المقابل، يبدو نادي حمص الفداء في وضع معنوي مثالي، إذ يدخل اللقاء منتشياً بفوزه الثمين على فريق الجيش في الجولة الماضية، وقد عززت إدارة النادي صفوف الفريق بلاعب أجنبي جديد، في خطوة تعكس طموحات النادي الكبيرة في تحقيق نتائج إيجابية والتقدم في لائحة الترتيب.

وعلى صعيد آخر، كان أهلي حلب قد حقق أمس فوزاً صعباً على جاره الحرية بنتيجة (54-52) نقطة، في لقاء شهد ندية كبيرة حتى الثواني الأخيرة.