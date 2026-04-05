قمة كروية حمصية اليوم.. الكرامة يلتقي حمص الفداء في ملعب خالد بن الوليد

حمص-سانا

تتجه أنظار عشاق الكرة السورية اليوم الأحد، إلى ملعب خالد بن الوليد، الذي يحتضن “ديربي حمص” المرتقب بين فريقي الكرامة وجاره حمص الفداء، في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات مشتركة للفوز وتعزيز موقعهما في سلم الترتيب، إذ يسعى الكرامة لمواصلة صحوته الأخيرة وتحقيق ثلاث نقاط تدفع به نحو المربع الذهبي، مستفيداً من الحالة المعنوية العالية للاعبيه.

وفي المقابل، يطمح فريق “حمص الفداء” لتكريس أدائه العالي هذا الموسم وتحقيق فوز يجعله يقترب أكثر من المتصدر “أهلي حلب”، ويصبح الفارق بينهما 3 نقاط فقط قبل مواجهته في مباراة مؤجلة أيضاً.

يذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت دمشق، وتقام بحضور جماهيري محدود، حيث سمح الاتحاد السوري لكرة القدم لكل نادٍ بإدخال 400 شخص فقط، وذلك نظراً لعدم جاهزية المدرجات بشكل كامل حتى الآن.