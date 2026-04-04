ساوثهامبتون يقصي آرسنال ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

لندنسانا

توقفت رحلة آرسنال في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، عند محطة الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام مضيفه ساوثهامبتون 1-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

سجل لأصحاب الأرض كل من روس ستيوارت في الدقيقة 35، وشيا تشارلز في الدقيقة 85، فيما سجل فكتور غيوكيريس هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 68.

وهي البطولة الثانية التي يخرج منها آرسنال هذا الموسم بعد خسارته نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي، ولا يزال ينافس على بطولة الدوري الإنكليزي، ودوري أبطال أوروبا.

وكانت منافسات بطولة الكأس شهدت تأهل تشيلسي ومانشستر سيتي للدور نصف النهائي، وتستكمل غداً مباريات الدور ربع النهائي بلقاء وست هام وليدز يونايتد.