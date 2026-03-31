منتخبا طاجيكستان وتايلاند يتأهلان إلى كأس آسيا 2027

حجز منتخبا طاجيكستان وتايلاند مقعديهما في كأس آسيا لكرة القدم المقررة في السعودية 2027، بعدما تصدرا مجموعتيهما في الدور النهائي من التصفيات.

وانتزعت طاجيكستان صدارة المجموعة الأولى وبطاقة التأهل من منتخب الفلبين بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، ليضمن المنتخب الطاجيكي تأهله بفارق الأهداف.

أما تايلاند، فقد انتظرت حتى اللحظات الأخيرة في المواجهة الحاسمة ضمن المجموعة الرابعة أمام تركمانستان، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 ليحسم اللقاء بنتيجة 2-1.

وانضمت طاجيكستان وتايلاند إلى كل من سنغافورة (المجموعة الثالثة) وسوريا (المجموعة الخامسة) وفيتنام (المجموعة السادسة) في النهائيات، التي ستشهد أيضاً مشاركة المنتخبات الـ18 المتأهلة من التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.

أما بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية، فسيتم حسمها في شهر حزيران عندما يتواجه لبنان واليمن على صدارة المجموعة.