الكرامة يزيد من معاناة الشعلة في الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

زاد الكرامة من معاناة الشعلة في الدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز عليه بهدفين دون مقابل في الجولة 14، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب الجلاء بدمشق.

وسجل هدفي الكرامة كل من محمود النايف وجونيور آجايي.

وفرض أمية التعادل الإيجابي على الشرطة بنتيجة 2-2، في الجولة ذاتها، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

وسجل أهداف الشرطة عز الدين عوض وصهيب الشرعبي، فيما سجل لأمية عبد الرحمن النايف، وبكري كوياتي.

وكانت منافسات هذه الجولة انطلقت أمس الأول، حيث حقق أهلي حلب فوزاً ثميناً على ضيفه جبلة بهدفين مقابل هدف واحد، فيما تعثر دمشق الأهلي على أرضه أمام حطين بهدف وحيد، وفاز الطليعة على ضيفه الحرية بهدف دون رد.

كما فاز حطين على خان شيخون بخمسة أهداف مقابل هدفين، وخيم التعادل السلبي على لقاء حمص الفداء والجيش.

وتختتم اليوم الجولة 14 بلقاء القمة الذي يجمع تشرين والوحدة على ملعب اللاذقية البلدي اليوم عند العاشرة مساءً.

