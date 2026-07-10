المنتخب الفرنسي أول المتأهلين لنصف نهائي كأس العالم

photo 2026 07 10 01 05 49 المنتخب الفرنسي أول المتأهلين لنصف نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا

حجز المنتخب الفرنسي البطاقة الأولى لنصف نهائي كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على ملعب “جيليت” في مدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل سلبي في ظل تألق حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو الذي تصدى لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي، لكن الشوط الثاني شهد تسجيل المنتخب الفرنسي هدفين، الأول عبر مبابي في الدقيقة 59، فيما سجل ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليحجز منتخب فرنسا بطاقة العبور للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وسيلاقي المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا المقررة غداً.

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