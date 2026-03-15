الاتحاد السوري لألعاب القوى يرشح 10 حكام للمستوى الدولي البرونزي

دمشق-سانا

رشّح الاتحاد السوري لألعاب القوى عشرة حكام لنيل المستوى الدولي البرونزي، في خطوة تعكس عودة تدريجية لمسيرة تطوير الكوادر التحكيمية الوطنية بعد سنوات من الحرمان من فرص التأهيل والدورات التخصصية.

وضمت قائمة المرشحين كلاً من: موسى الحريري، أيمن الحاج أحميد، رياض كرتلي، ولاء الخطيب، ريم الخريط، منال الحموي، ختام الحاج عبيد، رانيا حيدر، رولا الحريري، وأمينة عبد الله.

كما رشّح الاتحاد نور الدين تفنكجي، الذي أكمل بنجاح دورات محاضر في ألعاب القوى للأطفال، ليصبح المحاضر المعتمد في سوريا في هذا الاختصاص، ما يسهم في تعزيز برامج اكتشاف وتدريب المواهب الناشئة على المستوى الوطني.

وفي إطار جهود تطوير الكفاءات التدريبية، رشّح الاتحاد كلاً من فاروق أبو الريش وباسم حسن للمشاركة في دورة المستوى الثاني في مسابقات الرمي، والتي ستقام في مدينة دبي خلال الشهر القادم، بهدف رفع مستوى الخبرات الوطنية في تخصصات الرمي ضمن ألعاب القوى.

وفي تصريح لـ سانا أكد أمين سر الاتحاد فاروق أبو الريش أن هذه الترشيحات والموافقات الدولية تمثل ثمرة جهود مستمرة لإعادة بناء المنظومة الفنية والتحكيمية في ألعاب القوى السورية، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي أولوية قصوى لتأهيل الكوادر الوطنية ونقل الخبرات العالمية، بهدف تعزيز القدرات التنافسية وتحقيق إنجازات أفضل في المحافل القارية والدولية رغم التحديات السابقة.

من جهة أخرى، وافق الاتحاد الدولي لألعاب القوى على إقامة دورة المستوى الأول في سوريا، بإشراف محاضرين من المركز الإقليمي في القاهرة التابع للاتحاد الدولي، في خطوة مهمة تسهم بتوسيع آفاق التدريب والتأهيل أمام الكوادر السورية، وتعزز حضور الرياضة السورية على الساحة الدولية.