مواجهة مرتقبة بين الوحدة وأهلي حلب في سلسلة نهائي دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

يترقب عشاق كرة السلة السورية اليوم الأحد المواجهة الثالثة من سلسلة نهائي بطولة الدوري للرجال، والتي تجمع الوحدة مع ضيفه أهلي حلب عند الساعة التاسعة مساءً على أرض صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.



وتبدو المواجهة الثالثة بين الفريقين صعبة وقوية لكون المنتصر فيها سيضع قدماً في طريق التتويج بلقب البطولة، حيث تبادل الفريقان الفوز في المواجهتين الأولى والثانية.

ويدخل الوحدة اللقاء وعينه على استعادة الأفضلية مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، حيث فاز في المباراة الأولى من سلسلة النهائي بنتيجة 82-75 نقطة، بينما يخوض أهلي حلب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المواجهة الثانية بفارق 36 نقطة وبنتيجة 106-70.

ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم قوية حتى لحظاتها الأخيرة، ولا سيما أن الفريقين يعرف أحدهما الآخر جيداً على المستوى الفني، ويمتلك كل منهما مجموعة متميزة من اللاعبين سواء من خلال الرميات الثلاثية أو الاختراقات واستثمار الفرص.

وينص نظام البطولة على أن الفائز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات بالدور النهائي يتوّج بطلاً للدوري السوري للرجال للموسم الحالي.

وجاء تأهل الوحدة إلى السلسلة النهائية عقب تفوقه على فريق النواعير في الفاينال 4، حيث حسم السلسلة بنتيجة (3-0) إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، بينما حجز أهلي حلب مقعده في النهائي بعدما حسم المواجهة أمام فريق حمص الفداء بنتيجة ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد (3-1) .