تأجيل مباراة منتخب سوريا لكرة السلة مع منتخب إيران في تصفيات كأس العالم

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة تأجيل مباراة منتخب سوريا أمام منتخب إيران، والتي كانت مقررة بعد غد في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وذكر اتحاد اللعبة أن التأجيل جاء بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، وذلك لأسباب تتعلق بسلامة وأمن المنتخبات المشاركة، وضمان سلامة المنافسات.

وستتم إقامة المباراة في نافذة التصفيات القادمة، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بشكل رسمي لاحقاً من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة.

يشار إلى أن منتخبنا فاز أمس على نظيره العراقي 78/70، ضمن منافسات النافذة الثانية.

