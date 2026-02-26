شتوتغارت الألماني يحجز مقعده في ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم

برلين-سانا

حجز شتوتغارت الألماني بطاقة العبور إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب منافسه سلتيك الإسكتلندي، رغم خسارته بهدف نظيف، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة.

سجل لوك ماكوان الهدف الوحيد في المواجهة في الدقيقة الأولى من اللقاء، لكنه لم يكن كافياً لتفوق الفريق الألماني ذهاباً بأربعة أهداف لواحد، ليعبر شتوتغارت إلى ثمن النهائي بتفوّقه على سلتيك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2.

وسيلاقي شتوتغارت في دور الـ 16، براغا البرتغالي أو مواطنه بورتو، في انتظار قرعة ثمن النهائي التي ستُجرى غداً.