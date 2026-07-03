كولومبيا وغانا في مواجهة قوية لحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

كانساس سيتي-سانا
يلتقي منتخبا كولومبيا وغانا فجر غدٍ السبت على ملعب “أروهيد” في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.
ويخوض المنتخب الكولومبي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تصدر مجموعته بدور المجموعات عن جدارة، إثر فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بالتعادل مع البرتغال، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على الأدوار المتقدمة.
وفي المقابل يدخل المنتخب الغاني اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره وتمثيل الكرة الإفريقية بأفضل صورة، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية إثر تعادله مع إنكلترا، وفوزه على بنما، وخسارته أمام كرواتيا.
ويعول المنتخب الغاني على خبرة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبق له الإشراف على تدريب منتخب كولومبيا، ما يمنحه معرفة جيدة بإمكانات منافسه، ويضفي بعداً تكتيكياً إضافياً على المواجهة المرتقبة.
ويتطلع منتخب كولومبيا إلى مواصلة عروضه القوية والتقدم في البطولة أملاً في تحقيق إنجاز جديد، علماً أن أفضل نتائجه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم كان بلوغ الدور ربع النهائي في نسخة عام 2014.
أما المنتخب الغاني فيسعى إلى استعادة أمجاد مشاركاته السابقة، وتكرار إنجازه التاريخي عندما بلغ الدور ربع النهائي في مونديال 2010.