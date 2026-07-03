كولومبيا وغانا في مواجهة قوية لحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

كانساس سيتي-سانا

يلتقي منتخبا كولومبيا وغانا فجر غدٍ السبت على ملعب “أروهيد” في مدينة كانساس ‏سيتي الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026. ‏

ويخوض المنتخب الكولومبي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تصدر مجموعته بدور ‏المجموعات عن جدارة، إثر فوزه على جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، قبل ‏أن يختتم مشواره في الدور الأول بالتعادل مع البرتغال، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على ‏الأدوار المتقدمة.‏

وفي المقابل يدخل المنتخب الغاني اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره وتمثيل الكرة ‏الإفريقية بأفضل صورة، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية إثر تعادله مع ‏إنكلترا، وفوزه على بنما، وخسارته أمام كرواتيا.‏

ويعول المنتخب الغاني على خبرة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش الذي سبق له ‏الإشراف على تدريب منتخب كولومبيا، ما يمنحه معرفة جيدة بإمكانات منافسه، ويضفي ‏بعداً تكتيكياً إضافياً على المواجهة المرتقبة.‏

ويتطلع منتخب كولومبيا إلى مواصلة عروضه القوية والتقدم في البطولة أملاً في تحقيق ‏إنجاز جديد، علماً أن أفضل نتائجه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم كان بلوغ الدور ‏ربع النهائي في نسخة عام 2014.‏

أما المنتخب الغاني فيسعى إلى استعادة أمجاد مشاركاته السابقة، وتكرار إنجازه التاريخي ‏عندما بلغ الدور ربع النهائي في مونديال 2010. ‏