ألمانيا تحجز بطاقة العبور إلى دور الـ 32 بفوز صعب على كوت ديفوار

أوتاوا-سانا
تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ 32 في كأس العالم 2026، بفوزه الصعب على منتخب كوت ديفوار 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب “بي إم أو” في مدينة تورونتو الكندية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.
افتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل في الدقيقة الـ 30 عبر لاعبه فرانك كيسيه، وأدرك المنتخب الألماني التعادل عبر دينيز أونداف في الدقيقة الـ 68، قبل أن يعود أونداف ويسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ 90+4، مانحاً المنتخب الألماني بطاقة العبور إلى دور الـ 32.
ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على كوراساو 7-1، فيما بقي منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بانتظار لقاء الإكوادور مع كوراساو فجر الأحد.