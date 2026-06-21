ألمانيا تحجز بطاقة العبور إلى دور الـ 32 بفوز صعب على كوت ديفوار

أوتاوا-سانا‏

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ 32 في كأس العالم 2026، بفوزه الصعب على منتخب ‏كوت ديفوار 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب “بي إم ‏أو” في مدينة تورونتو الكندية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

افتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل في الدقيقة الـ 30 عبر لاعبه فرانك كيسيه، وأدرك ‏المنتخب الألماني التعادل عبر دينيز أونداف في الدقيقة الـ 68، قبل أن يعود أونداف ‏ويسجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ 90+4، مانحاً المنتخب الألماني بطاقة ‏العبور إلى دور الـ 32.

ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على كوراساو 7-‌‏1، فيما بقي منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بانتظار لقاء ‏الإكوادور مع كوراساو فجر الأحد.‏