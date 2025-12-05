انطلاق بطولة التحرير الوطنية الأولى لفروسية قفز الحواجز وسط أجواء حماسية عالية

ريف دمشق-سانا

انطلقت في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق اليوم، بطولة التحرير الوطنية الأولى لقفز الحواجز وسط أجواء حماسية عالية، وبحضور رسمي وجماهيري ملفت.

وشهد حفل الافتتاح عروضاً فنية جسدت معاني الفروسية، فاستذكر الجمهور معها قيم الأصالة التي ارتبطت بهذه الرياضة في المجتمع السوري لعقود طويلة من الزمن.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح قال رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد: إن بطولة التحرير تأتي في ذكرى غالية على قلوب السوريين في ذكرى الانتصار، مبيناً أن السوريين قدموا خلال مسيرة 14 عاماً تضحيات جسام.

وأضاف أبو زيد: إن هذه البطولة كانت انعكاساً لجهود الكوادر في الاتحاد؛ للارتقاء بواقع الفروسية في سوريا والنهوض بها محلياً ودولياً.

بدوره لفت معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف، إلى أن سوريا تشهد نشاطاً حقيقياً في الرياضة بعد التهميش الذي كان سائداً في عهد النظام البائد، حيث يتم العمل على تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، ولا سيما الفروسية التي بدأت تستعيد صورتها وتأخذ دورها، ويتم فيها استثمار كل الطاقات الشبابية للوصول إلى المنافسات الخارجية.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول من البطولة بفئة 110سم عن فوز الفارس مروان الزبيبي بزمن قدره 30،50ثانية، تلته الفارسة جوري بحبوح بزمن 33،18ثانية، ثم نذير عقاد 34،34 ثانية.

وحل بالمركز الأول بفئة 120سم الفارس محمد البعلي بزمن 34،48ثانية، تاركاً الوصافة للفارس مؤيد الجاموس بزمن 36،25ثانية، وجاءت ثالثة الفارسة ميرا الخولي بزمن 38،75ثانية، بينما انتهت منافسات فئة 130سم بحلول الفارس عمر حمشو أولاً بزمن 34،08 ثانية، تلاه الفارس أحمد حمشو بالمركز الثاني بزمن 35،08 ثانية.

وجرت منافسات المباريات المذكورة بالفئات الثلاث وفقاً لنظام شوط أصلي وجولة للتمايز للمتعادلين من الشوط الأول.

وتستكمل غداً منافسات البطولة بإقامة مباراة لفئة المبتدئين لارتفاع 60 سم لشوط وفق زمن مثالي، ولفئة الأطفال لارتفاع 80 سم على مرحلتين، ولفئة الأماتور لارتفاع 100 سم على مرحلتين.

حضر منافسات اليوم الأول للبطولة وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد ونائب وزير الزراعة باسل السويدان وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية.

