لا مفاجآت في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنكليزية بكرة القدم

لندن-سانا

تجاوز مانشستر سيتي الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بفوزه على مضيفه هدرسفيلد تاون بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

سجل هدفي السيتي فيل فودين في الدقيقة 18، والبرازيلي سافينيو في الدقيقة 74.

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته تمكن آرسنال من الفوز خارج أرضه على بورت فايل بهدفين نظيفين.

سجل لآرسنال لاعبه إيبيبريتشي إيزي في الدقيقة 8، ولياندرو تروسارد في الدقيقة 86.

واستطاع توتنهام أن يمر من عقبة دونكاستر بفوز سهل بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف توتنهام جواو بالينيا في الدقيقة 14، وجاي ماكفراث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، وبرينان جونسون في الدقيقة 4+90.