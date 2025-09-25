لا مفاجآت في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنكليزية بكرة القدم

photo 2025 09 25 00 25 59 لا مفاجآت في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنكليزية بكرة القدم

لندن-سانا

تجاوز مانشستر سيتي الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، بفوزه على مضيفه هدرسفيلد تاون بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

سجل هدفي السيتي فيل فودين في الدقيقة 18، والبرازيلي سافينيو في الدقيقة 74.

وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته تمكن آرسنال من الفوز خارج أرضه على بورت فايل بهدفين نظيفين.

سجل لآرسنال لاعبه إيبيبريتشي إيزي في الدقيقة 8، ولياندرو تروسارد في الدقيقة 86.

واستطاع توتنهام أن يمر من عقبة دونكاستر بفوز سهل بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف توتنهام جواو بالينيا في الدقيقة 14، وجاي ماكفراث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، وبرينان جونسون في الدقيقة 4+90.

البرتغال تفوز على أرمينيا في تصفيات كأس العالم
اتحاد كرة الطائرة السوري يفتتح 18 مركزاً تدريبياً للنهوض باللعبة
منتخب سوريا للناشئين بكرة القدم يفوز على لبنان بودية ثانية
منتخب سوريا للرجال بكرة السلة يخسر أمام نظيره المصري ودياً
ألكاراز يتقدّم في تصنيف اللاعبين المحترفين لكرة المضرب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك