عروض رياضية ملفتة في مهرجان ربيع حماة

IMG 7667 عروض رياضية ملفتة في مهرجان ربيع حماة

حماة-سانا

لاقت العروض الرياضية التي شهدها مهرجان ربيع حماة تفاعلاً من جمهور المهرجان، وسط أجواء احتفالية وتشجيعية.

وقدمت فرقة سيلينا بالتعاون مع فريق جمباز الباركور في سلمية، حركات رياضية متنوعة، ركزت على المهارات الفردية واللياقة البدنية العالية.

IMG 7670 عروض رياضية ملفتة في مهرجان ربيع حماة

وأكد مدير فرقة سيلينا علي ضعون في تصريح لـ سانا، أهمية المشاركة في المهرجان الذي يسلط الضوء على قيمة الرياضة في المجتمع، موضحاً أن الفرقة تأسست عام 2018 وهي تضم حاليا 75 شاباً وشابةً يقدمون عروضاً فلكلوريةً شعبيةً ورياضيةً في مناسبات مختلفة.

بدوره، لفت مدرب فريق جمباز الباركور في سلمية كريم القصير إلى أن المهرجان فرصة لعرض قدرات الشباب ومواهبهم التي كانت مدفونة أيام النظام البائد، مشيراً إلى أن فريقه قدم عرضاً أبهر الجمهور كان مزيجاً بين الفنون الشعبية والباركور.

يشار إلى أن مهرجان ربيع حماة بدورته السادسة والعشرين انطلق في الـ 9 من أيلول، ويستمر حتى الـ 22 من الشهر الجاري.

IMG 7662 scaled عروض رياضية ملفتة في مهرجان ربيع حماة
IMG 7667 1 scaled عروض رياضية ملفتة في مهرجان ربيع حماة
IMG 7675 scaled عروض رياضية ملفتة في مهرجان ربيع حماة
الدفاع المدني ينتشل رفات 7 أشخاص في سراقب بريف إدلب الشرقي
الدفاع المدني في محافظة حلب مستمر بتنفيذ أعماله ومشاريعه في المحافظة
أجواء حارة بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية والبادية
انطلاق المسابقة القرآنية الكبرى على مستوى سوريا من حماة
دخول قافلة محروقات تحمل 120 ألف ليتر إلى محافظة السويداء – فيديو
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك