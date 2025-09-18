عروض رياضية ملفتة في مهرجان ربيع حماة

حماة-سانا

لاقت العروض الرياضية التي شهدها مهرجان ربيع حماة تفاعلاً من جمهور المهرجان، وسط أجواء احتفالية وتشجيعية.

وقدمت فرقة سيلينا بالتعاون مع فريق جمباز الباركور في سلمية، حركات رياضية متنوعة، ركزت على المهارات الفردية واللياقة البدنية العالية.

وأكد مدير فرقة سيلينا علي ضعون في تصريح لـ سانا، أهمية المشاركة في المهرجان الذي يسلط الضوء على قيمة الرياضة في المجتمع، موضحاً أن الفرقة تأسست عام 2018 وهي تضم حاليا 75 شاباً وشابةً يقدمون عروضاً فلكلوريةً شعبيةً ورياضيةً في مناسبات مختلفة.

بدوره، لفت مدرب فريق جمباز الباركور في سلمية كريم القصير إلى أن المهرجان فرصة لعرض قدرات الشباب ومواهبهم التي كانت مدفونة أيام النظام البائد، مشيراً إلى أن فريقه قدم عرضاً أبهر الجمهور كان مزيجاً بين الفنون الشعبية والباركور.

يشار إلى أن مهرجان ربيع حماة بدورته السادسة والعشرين انطلق في الـ 9 من أيلول، ويستمر حتى الـ 22 من الشهر الجاري.