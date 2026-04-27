أعمال صيانة وتجميل للكورنيش الغربي في اللاذقية استعداداً للموسم السياحي

اللاذقية-سانا

باشرت دائرة الحدائق في مجلس مدينة اللاذقية، بالتنسيق مع مديرية النظافة، تنفيذ حملة شاملة لصيانة وتجميل مداخل المدينة الثلاثة، بدءاً من منطقة الكورنيش الغربي، وذلك استعداداً للموسم السياحي واستقبال المصطافين، وبهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز جمالية الواجهة البحرية.

وتتضمن الأعمال تقليم الأشجار، وتنظيف المساحات الخضراء، وإزالة الأعشاب الضارة، وتأمين بيئة مريحة وآمنة لمرتادي الكورنيش والمناطق الساحلية.

وأوضح مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية حسام خوري، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المجلس لاستقبال الموسم السياحي، حيث تعمل المديرية على توجيه دوائر الحدائق لتنظيف المنصفات والجزر الوسطية في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى انتشار ورشات قص الأسيجة وتقليم الأشجار للحفاظ على المظهر الجمالي العام.

بدورها، أشارت رئيسة دائرة الحدائق كندا عجيب إلى أن العمل يتركز حالياً على طريق الشاطئ الأزرق، استكمالاً لخطة تنظيف وتجميل مداخل المدينة الثلاثة، وتشمل الأعمال التعشيب، وتركيب السياجات، وقص وتقليم الأشجار، استعداداً للموسم الصيفي والسياحي.

وتسعى الجهات الخدمية في اللاذقية من خلال هذه الأعمال إلى إعادة تأهيل الكورنيش الغربي كوجهة مفضلة للمواطنين والزوار، وتوفير بيئة نظيفة وجاذبة تسهم في تعزيز القطاع السياحي بالمحافظة.