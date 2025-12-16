باريس سان جيرمان الفرنسي يواجه فلامنغو البرازيلي غداً بنهائي كأس القارات للأندية

الدوحة-سانا

أنهى كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وفلامنغو البرازيلي، استعداداتهما للمواجهة المنتظرة التي تجمعهما في نهائي كأس القارات للأندية، والمقررة غداً على استاد أحمد بن علي، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى الفريقان إلى الفوز باللقب لأول مرة في النسخة الثانية من المسابقة، غير أن المواجهة لن تكون سهلة بين صاحب لقب دوري أبطال أوروبا، وحامل كأس الكوبا ليبارتادورس.

ويبحث الفريق الفرنسي عن تعويض خسارته في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي وإضافة اللقب السادس في عام واحد إلى خزائنه، في حين يسعى فلامنغو إلى دخول التاريخ كونه أول فريق برازيلي يفوز بهذا اللقب حال تتويجه.

