مركز أمن المعلومات يحذّر من روابط وهمية تستغل ترقب إعلان ‏نتائج الامتحانات العامة

FB IMG 1786435735762 مركز أمن المعلومات يحذّر من روابط وهمية تستغل ترقب إعلان ‏نتائج الامتحانات العامة

دمشق-سانا‏

حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات من روابط ومواقع احتيالية تستغل ترقّب صدور نتائج ‏الامتحانات العامة، وتنتشر عبر حسابات وهمية على منصات ‏التواصل الاجتماعي.‏

وأوضح المركز، في منشور له على صفحة الهيئة بالفيسبوك اليوم ‏الثلاثاء، أن هذه الصفحات تعتمد على مطالبة المستخدم بإدخال ‏بيانات حساب ‏Google‏ أو ‏Gmail‏ بحجّة التحقق من الهويّة أو ‏إظهار النتيجة، ما يؤدي إلى سرقة بيانات الدخول والوصول إلى ‏الحسابات والخدمات المرتبطة بها.‏

ودعا المركز الطلاب والأهالي إلى الاعتماد حصراً على القنوات ‏الرسمية المعتمدة لإعلان النتائج، وتجنّب الروابط المتداولة عبر ‏الصفحات أو المجموعات غير الموثوقة، وفي حال إدخال بيانات ‏الحساب في موقع مشبوه، يُنصح بتغيير كلمة المرور فوراً، وتفعيل ‏التحقق بخطوتين، ومراجعة الأجهزة المتصلة بالحساب، وعدم ‏مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة. ‏

وكان مركز أمن المعلومات حذّر، في الـ 8 من الشهر الجاري، من ‌‏أداة “‏Vipere‏” الهجومية الناشئة لقدرتها على دمج تصعيد ‏الصلاحيات إلى ‏مستوى ‏SYSTEM‏ مع التخفي داخل عمليات ‏موثوقة وتعطيل تتبع الأحداث، ‏بما يصعّب رصد النشاط الضار ‏والاستجابة له.‏ ‏

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