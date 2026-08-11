مركز أمن المعلومات يحذّر من روابط وهمية تستغل ترقب إعلان ‏نتائج الامتحانات العامة

دمشق-سانا
حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من روابط ومواقع احتيالية تستغل ترقّب صدور نتائج الامتحانات العامة، وتنتشر عبر حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز، في منشور له على صفحة الهيئة بالفيسبوك اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفحات تعتمد على مطالبة المستخدم بإدخال بيانات حساب Google أو Gmail بحجّة التحقق من الهويّة أو إظهار النتيجة، ما يؤدي إلى سرقة بيانات الدخول والوصول إلى الحسابات والخدمات المرتبطة بها.
ودعا المركز الطلاب والأهالي إلى الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية المعتمدة لإعلان النتائج، وتجنّب الروابط المتداولة عبر الصفحات أو المجموعات غير الموثوقة، وفي حال إدخال بيانات الحساب في موقع مشبوه، يُنصح بتغيير كلمة المرور فوراً، وتفعيل التحقق بخطوتين، ومراجعة الأجهزة المتصلة بالحساب، وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
وكان مركز أمن المعلومات حذّر، في الـ 8 من الشهر الجاري، من أداة “Vipere” الهجومية الناشئة لقدرتها على دمج تصعيد الصلاحيات إلى مستوى SYSTEM مع التخفي داخل عمليات موثوقة وتعطيل تتبع الأحداث، بما يصعّب رصد النشاط الضار والاستجابة له.